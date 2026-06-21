Poblador de La Dalia es ultimado a balazos en la Cuesta La Llorona

De varios balazos fue asesinado el ciudadano Ervin Espinoza Castillo, de 33 años, en el sector conocido como La Llorona, en La Dalia, Matagalpa.

Cazadores de Noticias informaron que la víctima tenía heridas de arma de fuego en las piernas.

Espinoza Castillo era originario de la comarca Las Brisas Central, en La Dalia, donde familiares le darán cristiana sepultura.

Autoridades policiales amplían las investigaciones del caso para dar con la identidad y paradero del homicida.