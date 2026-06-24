Bomberos rescatan a oso perezoso en Cara Patra, Jinotepe

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo rescataron un oso perezoso encontrado en el lugar conocido como Cara Patras en el municipio de Jiinotepe, la noche de este martes.

Perezoso en Cara Patras rescatado en Jiinotepe

Un poblador de la zona dijo a Tu Nueva Radio Ya, que le llamó la atención que varios perros estaban ladrándole a algo en la calle, por lo que detuvo su marcha y al pesquisar de que se trataba miró el Perezoso.

Enseguida, corrió a los perros para que dejaran de molestar al Perezoso y llamó a los Bomberos para que lo trasladaran a un lugar seguro.