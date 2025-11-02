Nicaragua saluda el 39 aniversario de independencia de los Estados Federados de Micronesia
El Gobierno de Nicaragua extendió sus más sinceras felicitaciones al pueblo y gobierno de los Estados Federados de Micronesia, que celebra su 39 aniversario de independencia. La misiva oficial, firmada por el Copresidente Daniel Ortega Saavedra y la Copresidenta Rosario Murillo, reafirma el compromiso nicaragüense de fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones.
La carta diplomática, enviada al Presidente Wesley Simina, expresa los deseos de prosperidad y éxitos continuos desde nuestra Nicaragua destacando el espíritu de fraternidad que caracteriza las relaciones entre los dos países en esta importante fecha para la nación micronesia del Pacífico.
Managua, 2 de Noviembre, 2025
Su Excelencia
Wesley Simina
Presidente de los
Estados Federados de Micronesia
Palikir
Estimado Presidente,
Al conmemorar el 39 Aniversario de Independencia, deseamos expresar en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras más Fraternas Felicitaciones a Usted, al Pueblo y Gobierno de los Estados Federados de Micronesia.
Nos sumamos a esta solemne celebración con aprecio y fraternidad, reafirmando nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y respeto que une a nuestros Pueblos y Gobiernos.
Reciba desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, nuestros mejores deseos de prosperidad, unidad y éxitos continuos para el Pueblo y Gobierno de los Estados Federados de Micronesia.
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo