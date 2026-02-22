Nicaragua saluda 42 años de independencia de Brunéi

El Gobierno de la República de Nicaragua felicitó al pueblo y gobierno de Brunéi por el 42 aniversario de su Independencia, proclamada un 23 de febrero del año 1984.

A continuación, la misiva:

Managua, 22 de Febrero, 2026

Su Majestad

Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

y

Primer Ministro del

Estado de Brunéi Darussalam

Bandar Seri Begawan

Su Majestad,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, tenemos el alto honor de expresar a Usted, a Su Gobierno y al Hermano Pueblo del Estado de Brunéi Darussalam, nuestras más sinceras y calurosas felicitaciones con motivo de la conmemoración del 42º Aniversario de la Independencia de Brunéi Darussalam, proclamada el 23 de Febrero de 1984, culminando así un proceso histórico de afirmación de su Soberanía Nacional tras el fin del protectorado británico.

Al unirnos a la celebración del Hari Nasional, reafirmamos nuestra voluntad inquebrantable de continuar fortaleciendo los lazos fraternos de amistad, solidaridad y cooperación mutua que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos, sobre la base del respeto recíproco, la autodeterminación de los Pueblos y los Principios del Derecho Internacional.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, transmitimos nuestro fraternal abrazo, junto con el afecto sincero del Pueblo nicaragüense hacia el Hermano Pueblo Bruneano.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo