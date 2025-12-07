Nicaragua saluda a Tanzania por sus 64 años libres de colonialismo

Los Copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron una calurosa felicitación a la presidenta tanzana Samia Suluhu Hassan y a su pueblo, en el 64° aniversario de independencia, sellando la hermandad entre Nicaragua y este gigante africano.

En la carta oficial, emitida este 8 de diciembre, los mandatarios nicaragüenses rinden tributo a la epopeya libertadora que sacudió al mundo colonial en 1961.

La misiva presidencial evoca la figura del visionario «Líder Mwalimu Julius Nyerere» y al «Heroico Pueblo tanzano», cuyas luchas «iluminaron el camino» para naciones del Sur global. «

Aquella gesta marcó un hito en el despertar emancipador del Continente Africano» subrayando cómo Tanzania defendió el «Derecho irrenunciable a vivir libres de colonialismo«, principio que nuestro país abraza como dogma sagrado.

El saludo, enviado desde Nicaragua Siempre Bendita y Siempre Libre envía con un Abrazo Fraterno y Revolucionario, transfiriendo el calor de las familias nicaragüenses a los hermanos del Este de África.

Firmado: Daniel Ortega Saavedra | Rosario Murillo Zambrana