Nicaragua felicita a la República Centroafricana por su 67 aniversario

El Gobierno de Nicaragua, representado por los Copresidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviaron un mensaje al Pueblo Centroafricano por el 67º Aniversario de su República, destacando sus niveles de amistad y cooperación.

A continuación, la misiva oficial

Managua, 30 de Noviembre, 2025

Su Excelencia

Sr. Faustin-Archange Touadéra

Presidente de la

República Centroafricana

Bangui

Querido Hermano Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua y en nuestro propio nombre, permítanos expresar nuestras más sinceras felicitaciones a Usted, así como a su Pueblo y Gobierno, en la ocasión especial de conmemorar el 67º Aniversario del Día de la República Centroafricana, este próximo 1ro. de Diciembre.

Al celebrar esta fecha histórica de Libertad y Dignidad Soberana, reconocemos la constante lucha del Hermano Pueblo Centroafricano, por la Paz, la Estabilidad y el Desarrollo con Justicia Social.

Orgullosos de la Herencia Africana que une al Pueblo y Gobierno de Nicaragua con el Pueblo y Gobierno de la República Centroafricana, reiteramos nuestra más firme voluntad de continuar fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales, sobre la base de Solidaridad y Mutua Cooperación.



Reciba, Querido Hermano Presidente, nuestro Abrazo Fraterno, con el Cariño y Respeto del Pueblo Nicaragüense, para el Hermano Pueblo de la República Centroafricana.

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo