La Misión Diplomática de Nicaragua participó este domingo en el acto de juramentación del señor Romuald Wadagni como nuevo presidente de la República de Benin.

Nicaragua felicita a nuevo presidente de Benín

La ceremonia oficial se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de Cotonú y contó con la asistencia de más de seis mil invitados nacionales e internacionales.

Nicaragua estuvo representada por el embajador Luis Andino, quien fue recibido por el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de esa nación africana.

Durante el saludo oficial, el embajador Andino transmitió las felicitaciones en nombre del Presidente Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, y reiteró el compromiso del Gobierno de Nicaragua de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y solidaridad que unen a ambos pueblos.

El presidente Romuald Wadagni, un destacado economista con amplia trayectoria en la gestión pública y la diplomacia que se desempeñaba como ministro de Finanzas, asumió oficialmente la jefatura de Estado tras resultar electo en los comicios presidenciales del pasado 12 de abril de 2026.

