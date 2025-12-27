Mensaje de Navidad y Año Nuevo al Compañero Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba

Mensaje de Navidad y Año Nuevo del Copresidente-Comandante Daniel, y la Copresidenta Compañera Rosario, al Compañero Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba.

Managua, 27 de Diciembre, 2025



Compañero

Miguel Díaz-Canel

Presidente de la República de Cuba

Sus Manos



Estimado Compañero Presidente :



En estos Días de Navidad y Año Nuevo que nos acercan como Fraternidad Humana, nos saludamos en la Esperanza Cierta de Tiempos Mejores para Nuestro Planeta y para cada uno de nuestros Pueblos.



En el ALBA y Más Allá, luchamos por un Mundo Más Justo, Verdadero, Solidario y Complementario, y en nombre del Redentor y Salvador, Cristo Jesús, decimos que los Cantos de Paz y Buena Voluntad, nos animan a continuar las Batallas para que el Amor en todo su esplendor se instale y seamos “Patria de la Humanidad”.



Hermano Presidente : El ALBA, como Victoria de Paz y Humanismo, nos une para seguir batallando sin desmayo, por todo lo que creemos y queremos.



Somos y Seremos Hermanos en el Amanecer.





Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo