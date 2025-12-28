Nicaragua felicita a Mongolia por el 114 aniversario de su Revolución

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje oficial a Mongolia por la celebración del 114 aniversario de su Revolución, destacando la amistad, soberanía y cooperación entre ambos pueblos hermanos.

A continuación, la carta íntegra

Managua, 28 de Diciembre, 2025

Excelencia

Sr. Ukhnaagiin Khürelsükh

Presidente de Mongolia

Ulaanbaatar

Hermano Presidente,

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, deseamos expresar a Usted, a su Hermano Pueblo y Gobierno nuestras más Cálidas Felicitaciones por el 114 Aniversario del Día de la Revolución, el próximo 29 de Diciembre.

Esta histórica fecha conmemora la valentía, la determinación y la lucha del Pueblo mongol por su Soberanía, Identidad Nacional y Autodeterminación, la preservación de su rica herencia cultural y su activo y constructivo papel en los Foros Regionales e Internacionales, promoviendo la Paz, la Cooperación y el Entendimiento entre las Naciones.

Reafirmamos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos, fundamentados en los Principios de Respeto Mutuo, Soberanía, No Injerencia y la promoción de un Orden Internacional Más justo, Equitativo y Multipolar.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, transmitimos nuestros mejores Deseos por el continuo Bienestar, Progreso y Prosperidad de Mongolia, así como por su salud y éxito al frente del liderazgo de su Nación.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo