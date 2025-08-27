type here...
miércoles, agosto 27, 2025
Nicaragua

Universidad Nacional Casimiro Sotelo sede del Foro para la Divulgación Científica y Tecnológica del Sistema Educativo

Por Arlen Hernandez
Más de 200 docentes, estudiantes, investigadores, directores y editores de revistas académicas, fueron los protagonistas del Foro para la Divulgación Científica y Tecnológica, realizado en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.

Foro de Divulgación Científica en la UNCASM: Innovación y Calidad
Foro de Divulgación Científica en la UNCASM: Innovación y Calidad

Carlos Aguirre Salinas, responsable de Planificación y Evaluación del INATEC, dijo que el encuentro pretende crear más oportunidades en la investigación y su publicación, en la innovación tecnológica y la calidad educativa.

“Los docentes van transformando el trabajo educativo nacional, desde un enfoque a la excelencia, la calidad y la gratitud educativa”, destacó el representante y expositor del INATEC.

Este encuentro de aprendizaje y compartires de conocimiento, es en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Educación “Bendiciones y Victorias”.

