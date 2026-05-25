Ministerio del Interior garantizó más de 124 mil servicios

Por Arlen Hernandez
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En la semana del 16 al 22 de mayo 2026, las 5 direcciones que integra el Ministerio del Interior, garantizaron más de 124 mil servicios y atenciones, a nacionales y personas de otras nacionalidades.

Edificio del Ministerio del Interior de Nicaragua
Edificio del Ministerio del Interior de Nicaragua

La Compañera Karla Salinas, viceministra del Ministerio del Interior, detalló que la Dirección General de Migración y Extranjería, brindó más 69 mil servicios.

Los Bomberos Unidos, atendieron 5 mil 783 atenciones, entre actividades de prevención y atención en diferentes lugares públicos y privados.

Mientras que el Sistema Penitenciario Nacional brindó 40 mil 486 servicios y actividades de salud, actividades educativas y deportivas, llamadas telefónicas.

La Dirección General de Atención a Nacionales y Diplomáticos, garantizó 3 mil 418, y la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, 5 mil 736 servicios brindados.