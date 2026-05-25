Ministerio del Interior garantizó más de 124 mil servicios

En la semana del 16 al 22 de mayo 2026, las 5 direcciones que integra el Ministerio del Interior, garantizaron más de 124 mil servicios y atenciones, a nacionales y personas de otras nacionalidades.

Edificio del Ministerio del Interior de Nicaragua

La Compañera Karla Salinas, viceministra del Ministerio del Interior, detalló que la Dirección General de Migración y Extranjería, brindó más 69 mil servicios.

Los Bomberos Unidos, atendieron 5 mil 783 atenciones, entre actividades de prevención y atención en diferentes lugares públicos y privados.

Mientras que el Sistema Penitenciario Nacional brindó 40 mil 486 servicios y actividades de salud, actividades educativas y deportivas, llamadas telefónicas.

La Dirección General de Atención a Nacionales y Diplomáticos, garantizó 3 mil 418, y la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, 5 mil 736 servicios brindados.

