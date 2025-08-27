type here...
Universidad Casimiro Sotelo inaugura Escuela de Música

Por Jhonny Martínez
En conmemoración de la Gesta Heroica de Pancasán, la comunidad educativa de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro inauguró una Escuela de Música.

Escuela de Música: Un legado por la Gesta Heroica
Este nuevo espacio cultural está destinado a la formación de más de 300 jóvenes estudiantes en diversas disciplinas artísticas.

Durante la inauguración, se hizo entrega de nuevos instrumentos musicales, con el objetivo de fortalecer las habilidades, el talento y la identidad nacional de los jóvenes universitarios.

Con esta iniciativa, la universidad reafirma su compromiso con la formación integral de la juventud nicaragüense, garantizando así lo que denominan «Victorias Educativas».


