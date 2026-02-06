Nicaragua y China inician construcción de la II Fase del Programa Habitacional «Nuevas Victorias» en Managua

En un paso decisivo para seguir reduciendo el déficit habitacional y fortalecer la cooperación estratégica entre naciones, el Gobierno de Nicaragua, junto a la República Popular China, dará inicio el lunes 9 de febrero a la II Fase del Programa Nacional de Viviendas “Nuevas Victorias”.

Esta nueva etapa del programa se ejecutará en el municipio de Managua, donde se levantará una urbanización integral que comprende la construcción de 720 viviendas de alta calidad.

El proyecto garantiza un techo digno para las familias protagonistas y se posiciona como un motor de crecimiento que impulsará la creación de empleos y dinamizará el sector construcción en la capital.

La nueva urbanización ha sido diseñada bajo un concepto de desarrollo integral. Las viviendas contarán con acceso asegurado a todos los servicios básicos, incluyendo el agua potable y la electricidad.

El núcleo poblacional contará con calles pavimentadas, andenes peatonales y alumbrado público, así como con áreas de esparcimiento y recreación para el bienestar de la comunidad.