Motociclista a exceso de velocidad se mata al impactar contra 2 vacas cerca de San Benito, Tipitapa

El motociclista Danilo Antonio Membreño Valle, de 49 años, murió la tarde de este miércoles al colisionar contra 2 vacas que se le cruzaron en el camino, hecho ocurrido en el kilómetro 48 de la carretera entre Tipitapa y Boaco.

Testigos del hecho dijeron que Danilo manejaba a exceso de velocidad su motocicleta placa M 217-888, por lo que no pudo esquivar a las vacas cuando cruzaron la vía de forma repentina, exactamente en la comarca San Gabriel.

La policía de Tipitapa llego al sitio de la tragedia a iniciar las investigaciones del mortal hecho, que también causó la muerte de las 2 vacas.