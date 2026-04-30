Joven fue encontrada sin vida luego de intentar agredir a su madre con un cuchillo en Ciudad Darío

La joven Katerine Junieth Romero Valle, de 26 años, fue encontrada muerta en su casa ubicada en el Barrio Nuevo, de Ciudad Darío, Matagalpa, al mediodía de ayer miércoles.

Según los informes, 18 horas antes de ser hallada sin vida, Katerine sostuvo una fuerte discusión con su mamá y un hermano, a quienes supuestamente intentó agredir con un cuchillo.

Luego, la joven se encerró en un cuarto en donde su cadáver fue descubierto hasta el día siguiente por sus propios familiares.

Al lugar del hallazgo se presentaron efectivos de la Policía Nacional y un médico forense, quienes, tras realizar las pesquisas pertinentes, descartaron mano criminal.

El dictamen forense determinó que la agraciada joven acabó con su vida mediante la asfixia mecánica, tras lo cual su familia se vio obligada a darle cristiana sepultura debido al estado del cuerpo.