El señor Francisco Obando, de unos 55 años, fue encontrado muerto sobre el cerco de la Quinta Adela, cerca del empalme El Guanacaste, en Diriomo, Granada.

Hombre fue encontrado muerto en cerco de una quinta en Diriomo, Granada

Aunque el hallazgo fue realizado la tarde de ayer miércoles, se presume que Chico tenía al menos tres días de fallecido, ya que su cuerpo ya estaba en descomposición.

El cuerpo fue hallado específicamente de la entrada al volcán Mombacho, 3 cuadras al sur, a donde se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones del caso.

Francisco Obando era hijo de la señora Isabel Obando y las autoridades están tratando de determinar con ayuda de un forense, si hubo mano criminal o si falleció por causas naturales.