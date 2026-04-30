Continúa juicio por crimen a pedradas de un hombre en Villa Reconciliación Norte

Las autoridades judiciales de Managua continuaron el juicio oral y público en contra de Mario José Vivas Bermúdez, de 27 años, acusado como coautor de homicidio y robo con violencia agravado en perjuicio de Juan Carlos Flores Blandón, de 39 años.

El caso está siendo ventilado ante el doctor Melvin Leopoldo Vargas, Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua.

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Reconciliación Norte, la tarde del 13 de agosto del año 2025, cuando la víctima fue abordada por tres sujetos mientras se encontraba tomando licor en la vía pública.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, el incidente se originó cuando los agresores se acercaron a Flores Blandón para pedirle licor.

Ante la negativa de la víctima, se produjo un forcejeo en el que los delincuentes intentaron despojarlo de su teléfono celular y el licor.

Durante la disputa, Flores recibió varios golpes en el rostro, y luego Mario recogió dos piedras y se las estampó en su cabeza, provocando que cayera al suelo.

Tras la agresión, el mismo sujeto le sustrajo el celular y la botella de licor a la víctima para luego huir del sitio junto a sus acompañantes.

A pesar de encontrarse gravemente herido, Flores Blandón logró levantarse y caminar hasta su vivienda cercana; sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de los traumas craneales sufridos durante el asalto.

Además de Vivas Bermúdez, el Ministerio Público señala como coautores del robo a Víctor Manuel Aguirre Bermúdez y Augusto Jonathan Barboza, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia.

Mientras la Policía Nacional continúa con la búsqueda de los implicados restantes, el proceso judicial contra el detenido avanza para determinar su responsabilidad penal en este hecho que privó de la vida al ciudadano capitalino.