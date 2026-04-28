Nicaragua refuerza futuro profesional con Educación Bilingüe

Este martes, autoridades del Tecnológico Nacional (INATEC) lanzaron el IV Festival Nacional de Técnicos Profesionales Bilingües, donde se anunció la incorporación del idioma inglés en las 79 carreras de educación técnica en los 74 centros tecnológicos del país.

INATEC: Inglés obligatorio en 79 carreras técnicas de Nicaragua

El anuncio se realizó desde el Centro de Hotelería y Turismo Hermana Paquita, donde los jóvenes hicieron la invitación a otros estudiantes para que se animen a estudiar un nuevo idioma.

Javier Zuniga Moreno, del Tecnológico Nacional, dijo que “Será una jornada intensa desde hoy hasta el 22 de mayo. Jornadas importantes de fortalecimiento del idioma inglés en los 3 sectores productivos que tenemos, como el agropecuario y forestal, comercio y servicio, industria y construcción, todos integrados al idioma inglés para su continuidad educativa”.

El IV Festival de Técnicos Profesionales Bilingües no solo promueve el idioma inglés como segunda lengua en los 74 centros tecnológicos, sino que también se promueve el estudio de otros idiomas como el chino mandarín y el francés, que se estudian en los tecnológicos de idiomas.

