Capturan a dos nicas y un jamaiquino con 4 paquetes de marihuana en Tasbapounie

Los pinoleros Davin Mike Padilla y Wilford Espinoza Uribia, junto al jamaicano Hall Rickey George, fueron retenidos por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cuando trasladaban en una panga cuatro paquetes de marihuana en aguas del Caribe Sur.

Fuerza Naval captura a 3 con 4 paquetes de marihuana

El Ejército detalló que los tres sujetos fueron retenidos el 21 de abril luego de que efectivos de la Fuerza Naval interceptaron una panga de nombre “Charlyn y Brandon” a 500 metros al norte de la comunidad de Tasbapounie.

A bordo de la panga se encontraron 4 paquetes rectangulares de marihuana, la cual fue entregada junto a los detenidos y la embarcación, a las autoridades judiciales para el debido proceso.

