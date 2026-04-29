Obrero muere prensado accidentalmente por grúa en Tipitapa

El joven Anderson Alexander Gutiérrez, de 29 años, murió casi de forma inmediata anoche al quedar prensado de una grúa cuando laboraba en la empresa INDUMETASA, ubicada a un costado de la Alcaldía de Tipitapa.

Anderson Alexander Gutiérrez, de 29 años

Se conoció que tras suscitarse el accidente a eso de las 10:30 de la noche del martes, compañeros de trabajo de Anderson Alexander lo trasladaron aun con vida al hospital Yolanda Mayorga, donde falleció minutos después.

Se desconoce la circunstancia en que ocurrió la tragedia que ahora enluta a una familia nicaragüense, por lo que agentes de criminalística de la policía Nacional realizan las investigaciones para esclarecer el trágico hecho.

