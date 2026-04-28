Conductor queda grave tras chocar camioneta contra camión en carretera hacia Boaco

Con heridas de gravedad resultó el ciudadano Wilmer Urbina, de unos 46 años, en un accidente ocurrido la mañana de este martes en el kilómetro 51 de la carretera San Benito – Boaco.

Tragedia San Benito – Boaco: Camioneta destrozada

Cazadores de noticias informaron que Urbina conducía una camioneta Toyota Land Cruiser color rojo cuando impactó contra un camión y tras perder el control fue a caer a una alcantarilla en donde su vehículo quedó desbaratado.

Algunas personas comentaron que Urbina salió de Chontales con dirección a Managua, pero al intentar aventajar invadió el carril contrario e impactó de frente contra un camión que se dirigía de Tipitapa hacia Camoapa.

Luego de la colisión, la camioneta fue a dar al profundo cauce en donde Wilmer Urbina quedó tirado en el suelo.

Álvaro Antonio Reyes Saravia, conductor del camión, relató que se dirigía a dejar plátanos cuando sucedió el inevitable encontronazo.

Funcionarios del Ministerio de Salud del departamento de Boaco que iban en una ambulancia pasaron por el lugar y trasladaron al lesionado, al hospital primario Yolanda Mayorga de Tipitapa.

Mientras tanto, agentes de la Dirección de Tránsito de Boaco llegaron a realizar las respectivas investigaciones del incidente vial.