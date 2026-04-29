Encuentran sin vida a hombre en uno de los bajaderos de la Laguna de Masaya

El señor Daniel González Arias, fue encontrado sin vida ayer en el sector de las 3 Cruces, en el barrio El Arenal, en el barrio Monimbo, en la ciudad de Las Flores.

Lugareños hicieron el hallazgo y dieron aviso a la policía y los bomberos que recuperaron el cuerpo en una zona empinada a unos 300 metros de profundidad y de difícil acceso.

Según lugareños el lugar es frecuentado por personas que van a pescar y de acuerdo al forense don Daniel González murió a causa de trauma craneal severo, presumiendose que se cayó y golpeó la cabeza en las piedras.

Sin embargo el cuerpo fue trasladado por la policía al Instituto de Medicina Legal, en Managua, para profundizar en la autopsia y descartar que haya mano criminal.

