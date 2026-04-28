Arrestan a pinolero que se dedicaba a asaltar autobuses en Guatemala

Un nicaragüense cuya identidad no fue revelada fue capturado junto a un chapín por asaltar a pasajeros de buses y disparar para intimidarlos en las carreteras de Guatemala.

Guatemala: Capturan a nica por asaltos violentos en buses

Los sujetos fueron detenidos este martes en el kilómetro 51 de una autopista en jurisdicción de Escuintla, luego de un operativo policial.

Según la Policía Nacional Civil, el pinolero conocido con el alias del “Nica”, junto al guatemalteco, tienen antecedentes delictivos y uno ellos, tenía orden de captura pendiente.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos disparaban contra quienes se oponían durante los asaltos, con el fin de herirlos e intimidar al resto de pasajeros.

Durante la captura se les incautaron armas de fuego y varios objetos como billeteras, mochilas, celulares y carteras de mujer, que habían sido robados momentos antes en una unidad de transporte colectivo.

