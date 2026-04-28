Nicaragua fortalece cooperación Sur-Sur en encuentro diplomático en Sudáfrica

La Misión Diplomática de Nicaragua en Pretoria participó este martes en una sesión de trabajo convocada por el Ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola.

El encuentro reunió a representantes de las Américas para reflexionar sobre la importancia estratégica de la región en la política exterior sudafricana, basada en la justicia social y el multilateralismo.

Durante la sesión, el Ministro Lamola destacó la convergencia de posiciones en foros como el Grupo BRICS y el G77+China, subrayando la necesidad de reformar la gobernanza global y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Asimismo, reafirmó el respaldo de su nación a la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de conflictos, haciendo especial énfasis en el apoyo al levantamiento del bloqueo contra Cuba.

En el plano económico, se discutió el potencial de acuerdos comerciales para diversificar exportaciones y fomentar la participación de jóvenes y mujeres en las cadenas de valor.

Nicaragua en Pretoria: BRICS, ONU y apoyo a Cuba

Sudáfrica expresó su interés en revitalizar mecanismos de diálogo birregional como la Cumbre África-América del Sur y el Foro África-CELAC.

Nicaragua, en un ambiente de fraternidad y respeto mutuo, reafirmó sus estrechos lazos de hermandad con Sudáfrica.

La representación nacional ratificó su posición invariable a favor de un orden internacional basado en el derecho internacional, la convivencia pacífica y el desarrollo inclusivo para todos los pueblos.

