INPESCA y Fuerza Naval actúan contra pesca ilegal en Bluefields

Especialistas del INPESCA junto a la Fuerza Naval, realizó inspecciones en la Bahía de Bluefields y Cayos al Sur, en el Caribe Sur, para asegurar el cumplimiento del uso de artes de pesca autorizadas, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos marinos.

¡Golpe a la Pesca Ilegal en Bluefields y Cayos!

Esta verificación responde a la Ley de Pesca N° 489 y las Normas Técnicas Nicaragüenses (NTON), para prevenir la pesca ilegal y proteger las especies en veda.

El trabajo coordinado entre el INPESCA y la Fuerza Naval, reafirma el compromiso del Gobierno Sandinista con el desarrollo sostenible de la pesca, fortaleciendo la protección de los ecosistemas marinos y el bienestar de las comunidades costeras del Caribe nicaragüense.

