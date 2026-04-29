Cuantiosos daños materiales dejo el vuelco de un cabezal y pérdidas significativas de bebidas gaseosas que transportaba, en el sector conocido como la Recta ubicado en la comunidad de Wilikón, en la carretera de Río Blanco a Mulukukú, en la Costa Caribe Norte.

Vuelco de cabezal deja cuantiosos daños materiales en Mulukukú

Cazadores de noticias informaron que el sitio donde ocurrió el accidente es una vía caracterizada por sus curvas pronunciadas y bajadas, donde frecuentemente se reportan percances viales, y esta vez se le fueron los frenos al pesado vehículo que terminó volcado.

Habitantes de la zona y personas que transitaban en el momento del accidente acudieron para auxiliar al conductor; quien resultó con golpes leves en su cuerpo.

Al lugar se presentaron miembros de la Dirección General de Bomberos de Mulukukú; quienes brindaron atención pre hospitalaria y posteriormente realizaron labores de limpieza en la vía; debido a la presencia de vidrios y escombros sobre la carretera que conecta con Río Blanco.

Agentes de tránsito de la Policía llegaron al sitio para realizar las investigaciones correspondientes del percance vial que dejo únicamente cuantiosas pérdidas materiales.

