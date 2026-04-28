Nicaragua respalda nueva iniciativa de Gobernanza Global en Viena

Este 28 de abril, Nicaragua participó en el lanzamiento del “Grupo de Amigos de la Gobernanza Global” en la sede de las Naciones Unidas en Viena, Austria.

Nicaragua defiende orden justo en Viena, Grupo ONU

El evento, organizado por la Misión Permanente de China, reunió a diplomáticos y organismos internacionales para promover un multilateralismo más efectivo y una gobernanza basada en la equidad y la inclusión.

Durante el encuentro, las delegaciones coincidieron en la urgencia de fortalecer el papel central de la ONU frente a los desafíos actuales.

En este contexto, Nicaragua reafirmó su compromiso con un orden internacional justo, destacando que el diálogo global debe basarse siempre en el respeto a la soberanía, la no injerencia y la igualdad entre los Estados.

La delegación nacional estuvo integrada por la Embajadora Sabra Murillo Centeno y el Ministro Consejero Francisco Somarriba, quienes ratificaron la voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de avanzar hacia consensos que garanticen la paz y el bienestar común.

