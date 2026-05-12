Nicaragua recibirá delegación diplomática de la República de Myanmar

En los próximos días llega a Nicaragua la delegación diplomática de la República de Myanmar, quienes serán recibidos por las autoridades competentes; así lo detalló la Copresidenta Rosario Murillo durante su comunicación con las familias nicaragüenses.

“En los próximos días estará llegando la avanzada y luego también la representación diplomática de la República de Myanmar a nuestra Nicaragua, el embajador y su esposa, y el primer secretario y su esposa», informó.

«Llegarán la próxima semana; primero estarán reuniéndose con su embajada en la República Federativa de Brasil y desde ahí vienen a nuestra Nicaragua bendita. Los esperamos con mucho cariño”, concluyó.

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La Policía Nacional garantiza la seguridad ciudadana en los estadios, en los institutos, en las escuelas y en los barrios y comunidades de esta Nicaragua gloriosa y victoriosa.

Se entregan casas en Managua. Calles, 26 calles en Jalapa, Matagalpa, más calles en La Trinidad, El Coral y Camoapa. Escuelas comunitarias mejoradas de Dipilto, Nandaime, San Jorge. Vertedero y obras de drenaje.

Para esta semana hay 22 viviendas que se entregan en Cusmapa, El Jícaral, Quezalguaque, Granada, La Concepción, Managua y Diriá.

Ciento treinta (130) calles nuevas y mejoradas en los cascos urbanos de Managua: 28 en Managua, Jalapa 26, San Juan del Sur 15, Mateare 7, San Rafael del Sur 6, La Sabana, Matagalpa, Sébaco 6 en cada lugar, Granada, Ciudad Sandino, Nandasmo, Jinotega, 3 en cada municipio, Teustepe, Larreynaga, San Marcos, Niquinohomo, 2 en cada municipio. Masaya calles de concreto hidráulico.

En Nagarote, Cárdenas, La Concepción, La Trinidad, Ticuantepe, Terrabona y San Juan del Sur, Waspam del Río Coco, una en cada municipio.

Caminos rurales, son 124 kilómetros en El Almendro, San José de Bocay, El Coral, Jinotepe, Wiwilí en Nueva Segovia, La Reina, San Carlos, Waspam, Siuna, Masaya, Jinotega, Muy Muy, Mulukukú, Bonanza, El Tuma-La Dalia y San Lorenzo.

Infraestructuras recreativas y deportivas son 6 en Estelí, mantenimiento de las piscinas del Parque de la Familia y de la Comunidad, Palacagüina, mejoramiento del Parque General Miguel Angel Ortez en Granada del Norte, Cárdenas, Niquinohomo, parque acuático en Sébaco, en El Rama, aquí tenemos Barrera y Marco Elizo, también graderías en canchas sintéticas.

Casa de Cultura y Museo en Puerto Morazán. Entradas a los municipios en Bluefields, Telica, El Cuá, también casetas nuevas para la espera de buses.

Y escuelas comunitarias mejoradas, 10 en Altagracia, Camoapa, La Conquista, Carazo, Potosí y San Carlos.

Puestos de salud mejorados, 7, Jinotepe, Chinandega, El Sauce, Sébaco y Tola. Viveros, sistemas de agua comunitario en El Rama, San Juan del Sur, Santa Lucía, Nagarote, El Tortuguero, Camoapa y luego vertederos en Dipilto, Wiwilí de Jinotega, Somotillo y Matiguás, así como San Jorge, Nandaime y Camoapa, con construcción de cauces.

Casa Materna, CDI, Casa del Adulto Mayor en El Viejo, en El Sauce. Puentes en Granada, Matagalpa, El Almendro, Teustepe, Bonanza y Santa Teresa.

«Cantidad de obras atendiendo las soluciones que debemos crear todos para mejorar nuestra vida en todo el país», comentó.El MAG nos informa que la producción de pipián del mes de abril es de 170 mil unidades cosechadas por familias de Matagalpa, Jinotega y Estelí.

Usura Cero a mil protagonistas, fortaleciendo su capacidad de trabajo en 53 municipios. Dijo que «cantidad de emprendimientos que están realizando todo tipo de preparativos para festejar y celebrar a nuestras madres».

El MINED informa de encuentros nacionales sobre lectura y escritura, y también del programa de huertos escolares que dará inicio este año en 9 mil centros de estudio de todo el país.

Las universidades, 15 mil 300 estudiantes de enfermería están participando en la celebración del Día Internacional de las Enfermeras.

INATEC atiende a 48 mil protagonistas en los centros técnicos agropecuarios, escuelas de campo y el programa Vocación Productiva. Hay un 40 % de la meta total programada para atenderse este año.

En Chinandega, Managua en los distritos 5 y 6, Wiwilí, El Jícaro, La Trinidad, Quilalí, Ocotal, El Jícaro y Bonanza recibiendo 650 familias títulos de propiedad.

Hoy martes, el Proyecto de Energía. Hay otro que se inaugura en La Arenera, Comarca La Ceiba, en el municipio de León, para 350 hermanos y hermanas y una inversión de 4 millones 400 mil córdobas.

Energía en barrio Waspán Sur, distrito 6 de Managua: 4 mil 505 protagonistas que estrenan un sistema de iluminación pública en perfectas condiciones.

El coronavirus, el reporte de esta semana, no presentó casos.