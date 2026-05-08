Nicaragua participa en Primer Festival Latinoamericano en Marmaris, Türkiye

Del 7 al 10 de mayo, la ciudad portuaria de Marmaris, en la provincia de Muğla, Türkiye, celebra su Primer Festival Latinoamericano.

Festival Marmaris: Nicaragua brilla en Türkiye

El evento es organizado por la Alcaldía local y el Alcalde, Sr. Acar Ünlü, con el objetivo estratégico de promover la riqueza cultural de Latinoamérica y estrechar los lazos de amistad entre los pueblos.

La Embajada de Nicaragua en Ankara estuvo presente en la inauguración del festival, la cual tuvo lugar en la céntrica Plaza 19 de mayo.

Como parte fundamental del programa cultural, Nicaragua destacó con la proyección del documental “Tu casa es Cultura, Vos sos el creador”, una obra producida por la Cinemateca Nacional que resalta la identidad y creatividad nicaragüense.

Marmaris, reconocida por ser un importante centro turístico y puerto clave en la Riviera Turca, se convierte con este festival en un escenario de intercambio intercultural.

La participación de Nicaragua en este espacio reafirma el compromiso del Gobierno por proyectar la cultura nacional en importantes destinos internacionales de la costa mediterránea.

