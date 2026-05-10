El nicaragüense Juan Carlos Morales dirige la Obertura Nabucco en Venezuela

El talento del Teatro Nacional Rubén Darío cruzó fronteras. El maestro Juan Carlos Morales representó a Nicaragua en el 3° Curso Internacional de Orquestas realizado en Caracas, Venezuela, donde demostró el alto nivel de la dirección orquestal nicaragüense.

Maestro Juan Carlos Morales destaca en curso de Caracas

La jornada de formación intensiva culminó con un magistral concierto en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música.

En este escenario de prestigio mundial, el director nica tomó la batuta para dirigir la emblemática Obertura Nabucco de Giuseppe Verdi.

Música como puente entre naciones

Durante el curso, se implementaron metodologías avanzadas que incluyeron talleres de dirección y prácticas con orquestas de alto nivel.

Los participantes profundizaron en el análisis del repertorio y el gesto como herramienta de comunicación, enfocándose en formar líderes capaces de transformar comunidades.

El maestro Juan Carlos Morales compartió experiencias con directores de la India, Panamá, Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana.

«El ser de Nicaragua en un entorno tan multicultural destaca el crecimiento del movimiento orquestal en Centroamérica«, afirmó el músico.

Intercambio cultural y estético

La Embajada de Nicaragua en Venezuela acompañó al maestro en el concierto de cierre, donde se reafirmó la música como un lenguaje de integración. Este intercambio refuerza la visión de la orquesta como una micro sociedad que busca la perfección humana a través del arte.

Tras esta exitosa participación internacional, se espera que los conocimientos y las nuevas metodologías de dirección sean compartidos con las orquestas locales en Nicaragua, fortaleciendo así el sistema de enseñanza musical en el país.