INTUR anuncia agenda cultural y gastronómica para este fin de semana

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), a través del compañero Félix Sánchez, dio a conocer una amplia cartelera de actividades para el disfrute de las familias nicaragüenses este 8, 9 y 10 de mayo.

INTUR: Nicaragua celebra madres con agenda nacional

La agenda destaca por el intercambio cultural, el contacto con la naturaleza y el inicio de las celebraciones en honor a las madres nicaragüenses.

Las actividades inician este viernes en la Isla de Ometepe con el concurso de natación “Nadando hacia las victorias” en Moyogalpa.

Simultáneamente, el puerto de San Juan del Sur recibirá a los más pequeños con una tardeada infantil llena de risas y dinámicas recreativas.

El plato fuerte del sábado será el intercambio cultural del “Mayo Ya”, que trasladará una representación de la Costa Caribe hacia el Paseo Nagrandano en Nagarote.

Los asistentes podrán disfrutar de comparsas, gastronomía típica (rondón, pan de coco, patí) y un concierto con Anthony Matthews.

Además, Chinandega celebrará su Festival de Gastronomía Popular, mientras que Granada y Río San Juan realizarán jornadas de observación de aves migratorias.

En el Caribe, los barrios de Bluefields y Bilwi continuarán con sus tradicionales festividades rítmicas de Mayo Ya.

Para quienes se encuentren en Managua, la celebración del Mayo Ya se trasladará a la Plaza de Ciudad Sandino el domingo, contando nuevamente con ferias gastronómicas y el cierre musical de Anthony Matthews.

En Ometepe, los niños participarán en el concurso de pintura “Pintando a mi madre”, mientras que los amantes de la adrenalina podrán disfrutar del tour “Aventura en el anillo de fuego” en el Volcán Masaya y el torneo de pesca en Bluefields.

Con esta variada oferta, el Buen Gobierno, a través del INTUR, invita a las familias a recorrer el país y disfrutar de la paz, la identidad cultural y las bellezas naturales que ofrece nuestra Nicaragua.

