Capturan a sicóloga que creó red de explotación sexual infantil, en Colombia

Una red transnacional de explotación sexual infantil que operaba desde Medellín, fue desmantelada con la captura de una psicóloga contratista de la Alcaldía de Bello presuntamente vinculada al grupo criminal.

El operativo, denominado ‘Alpha MASI’, fue realizado por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía colombiana. En total fueron detenidas 11 personas: siete en Medellín, una en Cartagena y tres más en Estados Unidos.

La Alcaldía de Bello confirmó que la mujer arrestada trabajaba para la Secretaría de Salud como contratista y aseguró que, al momento de su contratación, no registraba antecedentes judiciales, fiscales ni disciplinarios. La administración municipal informó además que inició acciones legales para cancelar el contrato vigente.

Según la investigación, la organización utilizaba plataformas digitales, transmisiones en vivo y canales cifrados para comercializar videos de abuso sexual infantil con compradores extranjeros. Entre los detenidos figuran personas cercanas al entorno familiar de las víctimas, incluidas madres, tías y amigas de los menores afectados.

Las autoridades señalaron que los niños rescatados tenían entre 10 meses y 13 años y eran sometidos a situaciones de extrema violencia. Los investigadores estiman que los pagos realizados por consumidores extranjeros alcanzaron los 227 millones de pesos colombianos (unos 56.000 dólares).

Los siete detenidos en Medellín fueron enviados a prisión preventiva y enfrentan cargos por pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial, proxenetismo agravado y utilización de menores para la comisión de delitos.