No se registran casos de COVID durante la última semana en Nicaragua

En la semana comprendida del 5 al 12 de mayo, el Ministerio de Salud no registró casos confirmados de COVID en Nicaragua.

El MINSA destacó que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy martes, ha atendido y dado seguimiento a 16 mil 827 personas.

La entidad sanitaria también detalló que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 582 nicaragüenses.

“Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!”, concluyó el Ministerio de Salud.

