León: realizarán jornada de salud en honor al 97 aniversario de Rigoberto López Pérez

En saludo al 97 aniversario del natalicio del Héroe Nacional Rigoberto López Pérez, el Ministerio de Salud desarrollará una serie de acciones médicas en el departamento de León para fortalecer el bienestar y la paz de las familias.

Esta jornada conmemorativa inicia este martes 12 de mayo con una feria de salud dirigida a 500 adultos mayores y personas con enfermedades crónicas en el barrio El Porvenir, en Nagarote, además de un taller sobre salud mental y prevención de adicciones en el Centro de Atención Psicosocial “Alfonso Cortez”.

Las actividades continuarán el miércoles 13 de mayo con una importante jornada médica en el Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA).

En este centro se brindará atención de ortopedia pediátrica, incluyendo valoraciones y cirugías para niños con pie equinovaro, beneficiando a más de 600 habitantes.

De igual forma, en el SILAIS León se llevará a cabo un encuentro entre brigadistas de la red comunitaria y trabajadores de la salud para honrar el legado revolucionario del héroe nacional.

Asimismo, se implementará la feria “Mi Hospital en Mi Comunidad” en el barrio Rigoberto López Pérez de la ciudad de León, donde se ofrecerán consultas especializadas en medicina interna, pediatría, cirugía y ginecoobstetricia para 600 protagonistas.

Finalmente, en la Filial de Medicina Natural se brindará atención integral en ortopedia y fisiatría a 300 pacientes del programa «Todos con Voz», reafirmando el compromiso de continuar garantizando servicios de salud gratuitos y de calidad en honor a nuestros héroes y mártires.

