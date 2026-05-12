MARENA celebra Día Mundial de las Aves Migratorias con avistamientos nacionales
En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, el MARENA llevó a cabo una jornada simultánea de 24 avistamientos y conteos de aves en todo el territorio nacional.
Bajo el lema “Aves de Vida y Esperanza”, esta iniciativa de alcance global logró convocar a 179 participantes, incluyendo a especialistas, aficionados, niños y jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco.
Durante los recorridos, se logró la identificación de 269 especies de aves, destacándose ejemplares como la lora frente roja, el zanatillo y el ave nacional, el guardabarranco.
Asimismo, se documentaron diversas especies acuáticas y rapaces en puntos estratégicos para la biodiversidad, tales como las Reservas Naturales Sistema Lagunar de Tisma, Datanlí-El Diablo, Serranía de Yolaina y el Volcán Cerro Negro, entre otras áreas protegidas.
A través de estas acciones, el Buen Gobierno reafirma su compromiso con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
El MARENA continúa promoviendo la educación ambiental como una herramienta fundamental para la protección de las rutas migratorias y el hábitat de las aves, asegurando la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.