MARENA celebra Día Mundial de las Aves Migratorias con avistamientos nacionales

En el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias, el MARENA llevó a cabo una jornada simultánea de 24 avistamientos y conteos de aves en todo el territorio nacional.

El guardabarranco común en Punta Mayales, Chontales.

Bajo el lema “Aves de Vida y Esperanza”, esta iniciativa de alcance global logró convocar a 179 participantes, incluyendo a especialistas, aficionados, niños y jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco.

Durante los recorridos, se logró la identificación de 269 especies de aves, destacándose ejemplares como la lora frente roja, el zanatillo y el ave nacional, el guardabarranco.

Cigüeña americana observada en Punta Mayales.

Asimismo, se documentaron diversas especies acuáticas y rapaces en puntos estratégicos para la biodiversidad, tales como las Reservas Naturales Sistema Lagunar de Tisma, Datanlí-El Diablo, Serranía de Yolaina y el Volcán Cerro Negro, entre otras áreas protegidas.

A través de estas acciones, el Buen Gobierno reafirma su compromiso con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Garza verde observada en Punta Mayales, Juigalpa.

El MARENA continúa promoviendo la educación ambiental como una herramienta fundamental para la protección de las rutas migratorias y el hábitat de las aves, asegurando la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.

Dos Patos Chanchos en Punta Mayales.

Gavilán de Ciénaga posado en un árbol.

El Pijul observado en Punta Mayales, Juigalpa.

Garza Tigre en Punta Mayales, Juigalpa.

Tórtola Cola Larga en Punta Mayales, Juigalpa.



