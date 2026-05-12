Ejército de Nicaragua participa en curso regional sobre amenazas cibernéticas

En cumplimiento a las órdenes del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, la institución participó este 11 de mayo de 2026 en la apertura del Curso de Amenazas Cibernéticas.

Ejército Nicaragua Guatemala: Inicia defensa cibernética hoy

Esta capacitación es impartida por la Brigada de Comunicaciones del Ejército de Guatemala, como parte del cronograma de actividades de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

El curso, que se desarrolla del 11 al 15 de mayo, cuenta con la participación de 50 oficiales especialistas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

Durante la jornada, los efectivos abordarán temáticas clave para fortalecer el conocimiento en ciberseguridad, analizarán riesgos y estrategias de protección, y trabajarán en la identificación de vulnerabilidades para el uso seguro de los sistemas de información.

Al finalizar la capacitación, los especialistas estarán preparados para aplicar medidas de protección y respuesta ante incidentes en el ciberespacio, garantizando la confidencialidad y disponibilidad de la información.

Con esta participación, el Ejército de Nicaragua reafirma su compromiso de fortalecer sus capacidades y el intercambio de experiencias para garantizar la seguridad, tranquilidad y paz en la región.

