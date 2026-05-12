Fallece alpinista estadounidense al quedar atrapada en avalancha en Nepal

La alpinista estadounidense Shelley Johannesen, de 53 años, pereció al alcanzada por una avalancha mientras descendía el monte Makalu, en Nepal, la quinta cumbre más elevada del planeta.

El portavoz de la Policía nepalí, Kumar Prasad Mainali, detalló que Shelley, perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas cuando la avalancha impactó en una zona situada entre los campos II y III del Makalu, a unos 7.200 metros de altitud.

Su fallecimiento se certificó en torno a las 8.00 horas (hora local) del lunes, mientras recibía atención en el propio lugar del suceso, una zona descrita por las autoridades como “muy remota”, lo que impidió que los equipos de rescate pudieran llegar con rapidez.

Por ahora, las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente en el Makalu, cuya cumbre alcanza los 8.435 metros.