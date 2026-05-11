MINSA reporta disminución en casos de malaria e influenza a nivel nacional

De acuerdo con el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana que culminó el 9 de mayo, Nicaragua registró una importante tendencia a la baja en diversas enfermedades vectoriales y respiratorias.

Los indicadores destacan una disminución del 42% en los casos confirmados de Influenza, contabilizando únicamente 15 pacientes.

Asimismo, la Malaria presentó una reducción del 14% en comparación con la semana anterior, cerrando el periodo con 63 casos detectados.

En contraste con estas reducciones, el monitoreo sanitario identificó un incremento en otras patologías.

El Dengue registró un aumento del 27%, con un total de 57 personas diagnosticadas, mientras que los casos de Neumonía subieron un 14%, afectando a 1,365 pacientes durante la última semana.

Las autoridades mantienen la vigilancia activa para contener la propagación de estas enfermedades y brindar atención oportuna.

Finalmente, respecto a la Leptospirosis, el sistema de salud reportó un solo caso confirmado en todo el territorio nacional durante el periodo evaluado.

Estos datos permiten a las instituciones de salud ajustar las estrategias de prevención y control, instando a las familias a mantener las medidas de higiene y limpieza en los hogares para continuar reduciendo los índices de enfermedades estacionales.

