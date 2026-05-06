Pueblo Ulwa celebra 173 años de resistencia y fundación de la Comunidad de Karawala

Este 6 de mayo, el pueblo originario y milenario Ulwa conmemora el Día de su Cultura, celebrando 173 años desde que siete familias fundadoras tomaron la histórica decisión de asentarse en las riberas de la desembocadura del Río Grande, en el Caribe Sur de Nicaragua.

6 de Mayo Día de la Cultura del Pueblo Originario Ulwa

Aquel gesto, ocurrido en 1853, permitió la supervivencia de su identidad milenaria, evitando la asimilación cultural y estableciendo a Karawala como el bastión de este pueblo en la Costa Caribe.

En la actualidad, las 700 familias que habitan la comunidad son reconocidas como las guardianas de una herencia que enriquece la naturaleza multiétnica y pluricultural de Nicaragua.

Su perseverancia ha permitido que el pueblo Ulwa sobreviva y florezca a través de una convivencia comunitaria intercultural que es ejemplo de unidad y orgullo nacional.

Bajo el modelo de restitución de derechos, el territorio Ulwa ha experimentado una transformación profunda que apunta hacia la prosperidad.

Hoy, la comunidad cuenta con acceso a educación intercultural bilingüe, formación universitaria, un modelo de salud comunitario propio y servicios básicos esenciales como energía eléctrica, agua potable y viviendas dignas, además de una participación en los distintos niveles de gobierno.

Finalmente, esta efeméride reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo con identidad de los pueblos del Caribe.

A través del acompañamiento institucional, se garantiza que la cultura Ulwa siga avanzando en la ruta de la paz y el buen vivir, consolidando sus raíces como parte fundamental del patrimonio histórico y social de toda la nación.



