Oleada de incendios calcina quince vehículos en Barcelona

Al menos 15 vehículos ardieron en diferentes puntos de Barcelona. Según medios locales, los incendios comenzaron de forma casi simultánea en el barrio de la Sagrada Familia, en la zona del Eixample.

El fuego se propagó rápidamente a otros vehículos estacionados y dañó un contenedor de basura. Los bomberos trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y evitar que se extendieran a los edificios cercanos.

Por su parte, las autoridades investigan si se trata de la acción de un pirómano. No se han registrado heridos.