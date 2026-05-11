El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), informa que de enero al mes de abril 2026, han producido 5.3 millones de plantas y establecido 329 viveros, alcanzando un 45% de cumplimiento de la meta nacional.

Nicaragua: 5.3 millones de plantas y 329 viveros

Estos avances de la Campaña Nacional de Reforestación “Verde, Que Te Quiero Verde”, permiten que más de 4.2 millones de plantas, estén listas para ser sembradas, durante los meses de junio y julio, aprovechando el inicio del periodo lluvioso.

Estas acciones fortalecen los esfuerzos de reforestación, restauración y conservación de los recursos naturales, promoviendo la protección de los ecosistemas dentro y fuera de las áreas de conservación ambiental, con la participación del MAG, SETEC, INATEC y MINED.

