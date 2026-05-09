Nicaragua y Rusia conmemoran la victoria contra el nazifascismo

En una solemne recepción que reunió a las autoridades del gabinete de Gobierno de Nicaragua y autoridades de la Embajada de la Federación de Rusia, se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Victoria, una fecha que rinde tributo al triunfo del pueblo soviético sobre la Alemania nazi.

Durante el evento, las autoridades nicaragüenses calificaron de «inmortales» a los héroes que lucharon en la Gran Guerra Patria, destacando que su sacrificio fue clave para defender la paz y la supervivencia de la humanidad.

En nombre del gobierno de Nicaragua, el cocanciller Denis Moncada enfatizó que la lucha contra el nazifascismo no es un asunto del pasado, sino una resistencia vigente ante las amenazas actuales que ponen en peligro la seguridad global y la convivencia pacífica.

“Es una fecha memorable, de seres humanos inmortales, inmortales porque su lucha fue precisamente para defender la paz, para defender a la humanidad del nazifascismo, que todos sabemos continúa avanzando en diferentes partes del mundo, poniendo en peligro la paz, la estabilidad, la seguridad, la convivencia pacífica.

Por eso es que decimos honor y gloria al pueblo combatiente soviético, ruso, que lucharon denodadamente para poner un freno a una amenaza que realmente era semejante a la que tenemos ahora de peligro, de poner en extinción a la humanidad, utilizando la agresión armada, amenazando con lo que hicieron en Hiroshima y todos sabemos los resultados terribles de ese tipo de acciones inhumanas, falta de ética y de consideración a la humanidad”.

Moncada recordó que, en tiempos actuales, aún siguen latentes las pretensiones destructivas en contra de la humanidad; sin embargo, la valentía del pueblo y gobierno de la Federación de Rusia sigue estando firme ante esas amenazas.

“Cuando hay países que amenazan con hacer desaparecer civilizaciones con esos conceptos, desaparecer civilizaciones como ocurre con Irán, como ha ocurrido con Palestina, como ha ocurrido con otros pueblos del mundo que realmente han sido agredidos y destruidos en su infraestructura y en su población, dijo Moncada.

«Nosotros, en nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, de todos los compañeros que estamos acá, de nuestro gobierno, también le decimos a los compañeros de la Federación de Rusia, realmente felicitémonos todos por esa gran hazaña, por esa gran extraordinaria decisión de luchar, vencer para defender la vida de la humanidad que hizo el pueblo soviético, el pueblo ruso. Nuestro reconocimiento a esa heroicidad de un pueblo que fue capaz de entregar parte de la vida de sus ciudadanos para defender a la humanidad”, añadió.

La ‘Gran Victoria’ sobre el mal

Por su parte, el embajador de la Federación de Rusia en Nicaragua, señor Mikhail Ledenev, recordó que esta es una fecha muy significativa en la que se recuerda a los héroes y se reafirma el compromiso con la defensa de la soberanía de los pueblos.

“Muchas gracias por esa invitación de verdaderos amigos, de hermanos, en este día muy especial para cualquier ruso, porque significa para nosotros la ‘Gran Victoria’ sobre el mal que amenazaba la misma existencia de nuestra nación, como de tantas otras. Los alemanes tenían la teoría de supremacía ética nacional, el nacionalismo llevado al extremo, y querían su espacio vital para ellos; eso fue una filosofía antihumana y con esta filosofía entraron a las fronteras del país y empezaron a aniquilar a la población porque eran de otro tipo, que no correspondía a sus patrones”, recordó.

«Tenían la tarea de aniquilar a la mayoría de esta gente casi todos y esto fue una batalla muy dura en la cual perdimos muchas vidas y ganamos y debido a esto el mundo actual es como es, es imperfecto pero no es tan horrible como podía ser con los nazifascistas y es verdad que todavía están utilizando esta ideología contra nosotros y esto es lo más horrible que puede suceder porque encontraron en el nazifascismo el arma contra mi pueblo para tratar de someternos otra vez más a su control, ya está claro que esto no es posible”, añadió.

Vamos adelante, vamos a ganar

La ceremonia no solo sirvió para recordar la historia, sino para reafirmar la alianza estratégica entre Nicaragua y Rusia, reafirmando a su vez el compromiso de ambas naciones de seguir trabajando por un modelo de seguridad basado en el respeto a la soberanía y la ética humana.

“Cada día nosotros sentimos aquí un calor, un sentimiento de amistad, de relación muy especial que nos une y agradezco en mi calidad de embajador. Tenemos este sentimiento de atención, de cariño; es un placer estar aquí entre ustedes y festejar esta fecha tan importante para todo nuestro país. Es un gesto muy lindo, que nosotros apreciamos muchísimo. Vamos adelante, vamos a ganar”, concluyó.