Nica que ingresó ilegalmente a EE.UU. tras ser deportado podría enfrentar 20 años de cárcel

El nicaragüense José Leonel Gómez Palma, se encuentra preso en Las Vegas, Nevada, enfrentando cargos tras reingresar a Estados Unidos de forma ilegal, luego de haber sido deportado.

Ayer 11 de mayo, el nica realizó su primera comparecencia ante un tribunal federal acusado del delito de “extranjero deportado encontrado en Estados Unidos”.

La próxima audiencia de Gómez Palma fue programada para el 26 de mayo ante la jueza magistrada Nancy J. Koppe.

Las autoridades detallaron que el pasado 30 de abril agentes de la Policía de Las Vegas arrestaron al nicaragüense por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y por posesión de un arma.

El reporte también señala que José Leonel Gómez posee antecedentes por múltiples delitos graves, entre ellos posesión de cocaína, robo de vehículo, secuestro, intento de robo y agresión con arma mortal.

Las autoridades estadounidenses indicaron que, desde 1994, las condenas acumuladas de Gómez-Palma han resultado en sentencias combinadas de 24 años y cuatro meses de prisión.

Si es encontrado culpable del cargo de reingreso ilegal, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de cárcel, además de tres años de libertad supervisada, una multa de 250 mil dólares y una cuota especial de 100 dólares.

