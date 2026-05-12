Nicaragua inaugurará el viernes la Pista General Miguel Ángel Ortez en Managua

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció este martes que el viernes 15 de mayo, las familias nicaragüenses inaugurarán la pista General Miguel Ángel Ortez, en el Distrito VII de Managua.

Pista Distrito VII une Laureles Sur con ruta al Coyotepe

La compañera señaló que la obra contará con tres kilómetros de longitud, cuatro carriles de circulación, concreto hidráulico, sistema de drenaje pluvial e hidrosanitario, bulevar central, cunetas, andenes e iluminación moderna.

Según el anuncio, la infraestructura será entregada a las familias nicaragüenses con la participación de la juventud.

La nueva pista conectará el barrio Laureles Sur, de Managua, con la carretera hacia el Coyotepe, considerado un sitio histórico nacional.

La Copresidenta Rosario Murillo destacó el significado del nombre de la obra, recordando al general Miguel Ángel Ortez Guillén, miembro del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, como parte de la historia del país.

Asimismo, evocó expresiones culturales relacionadas con la resistencia nacional, citando al poeta Manolo Cuadra en referencia a la defensa ante invasiones históricas.

