Ejército de Nicaragua anuncia ejercicios de tiro en Matagalpa

El Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua informó a la población del municipio de Matagalpa que, del 11 al 15 de mayo de 2026, llevará a cabo ejercicios de preparación combativa y prácticas de tiro con armas de infantería.

Soldados del Ejército de Nicaragua infantería

Las actividades se desarrollarán en el polígono de tiro del Estado Mayor de esa unidad militar, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Debido a estas maniobras, hizo un llamado especial a los habitantes de las comunidades de Waswalí, El Guayacán y del barrio Las 3M, así como a los trabajadores de los beneficios de café y sectores aledaños, para que no se alarmen ante el movimiento de personal militar y las detonaciones que se escucharán durante esos días.

Finalmente, las autoridades militares solicitaron a la ciudadanía atender estrictamente las señales preventivas de seguridad instaladas en la zona, con el firme propósito de evitar cualquier tipo de accidentes durante el desarrollo de estas misiones y tareas institucionales.