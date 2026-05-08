Ejército de Nicaragua anuncia ejercicios de tiro en Matagalpa
El Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua informó a la población del municipio de Matagalpa que, del 11 al 15 de mayo de 2026, llevará a cabo ejercicios de preparación combativa y prácticas de tiro con armas de infantería.
Las actividades se desarrollarán en el polígono de tiro del Estado Mayor de esa unidad militar, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Debido a estas maniobras, hizo un llamado especial a los habitantes de las comunidades de Waswalí, El Guayacán y del barrio Las 3M, así como a los trabajadores de los beneficios de café y sectores aledaños, para que no se alarmen ante el movimiento de personal militar y las detonaciones que se escucharán durante esos días.
Finalmente, las autoridades militares solicitaron a la ciudadanía atender estrictamente las señales preventivas de seguridad instaladas en la zona, con el firme propósito de evitar cualquier tipo de accidentes durante el desarrollo de estas misiones y tareas institucionales.