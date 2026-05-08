Gobierno de Nicaragua se solidariza ante paso a otro plano de vida del compañero Álvaro Sánchez Porras

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, expresó sus condolencias este viernes ante la partida a otro plano de vida del compañero Álvaro Sánchez Porras, docente, comunicador y militante sandinista.

Álvaro Sánchez Porras

“Tenemos un saludo que queremos enviar a la compañera María Sofía Sánchez Carrasquilla, hija de Lesbia Carrasquilla, heroína de nuestro pueblo, y de Roberto Sánchez, el compañero intelectual, periodista, comunicador, historiador de Masatepe”, mencionó la Copresidenta de la República.

La compañera Rosario envió un fuerte abrazo «a María Sofía; a sus hijos Mariela Sofía de Guadalupe Sánchez Sánchez y Roberto Javier Sánchez Sánchez.

“Ayer falleció el esposo y el padre, docente, maestro de generaciones Álvaro Sánchez Porras, catedrático universitario, esposo, padre y militante sandinista, leal a su pueblo”, dijo la Copresidenta.

Álvaro sería sepultado hoy por la tarde y “nuestro abrazo siempre fraternal y siempre de admiración a esta familia, a esta hija, a estos nuestros héroes, de nuestro pueblo”, concluyó la compañera Rosario Murillo.