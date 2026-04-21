Nicaragua no registra casos positivos de COVID durante la última semana

El Ministerio de Salud informó este martes que, durante la semana comprendida del 14 al 21 de abril, en Nicaragua no se presentaron casos de COVID confirmado.

La entidad sanitaria destacó que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 827 personas.

El MINSA también destacó que durante la última semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y resumió que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 582 nicaragüenses.

“Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!”, concluyó expresando el MINSA en su informe semanal.

