Nicaragua moderniza laboratorio de rabia para fortalecer vigilancia epidemiológica

El Ministerio de Salud recibió este martes 23 de diciembre la modernización del Laboratorio de Rabia del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR).

Modernización del Laboratorio de Rabia en Nicaragua

Esta mejora tecnológica tiene como objetivo optimizar la detección de la transmisión de esa enfermedad y asegurar un tratamiento oportuno a nivel nacional.

La actualización de estas instalaciones fue posible gracias a una donación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con una inversión estimada en un millón 400 mil córdobas.

Con estos nuevos equipos, el país refuerza su capacidad de respuesta inmediata ante posibles riesgos sanitarios.

Es importante destacar que, a la fecha, Nicaragua se mantiene como un país libre de casos de rabia en personas, lo cual es un logro de las constantes jornadas de vacunación canina y el monitoreo permanente que se realiza en las comunidades.

El Gobierno, a través de su Modelo de Salud Familiar y Comunitario, reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la prevención de esta enfermedad para salvaguardar la vida de las familias nicaragüenses.

