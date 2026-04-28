Nicaragua fortalece capacidad de respuesta ante emergencias por lluvias

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) ha intensificado su estrategia de preparación técnica y operativa de cara al período lluvioso, reforzando con equipos y herramientas las brigadas que operan en las zonas de mayor vulnerabilidad del país.

Lluvias en Managua

Jorge Pérez, director de preparación para la respuesta ante emergencias, dijo que Nicaragua cuenta con una estructura sólida para enfrentar multiamenazas, basada en la organización comunitaria.

“Se cuenta con más de 40 mil personas movilizadas; 4 mil brigadas organizadas en barrios, comunidades y centros educativos. Hay mil 900 sitios bajo vigilancia permanente bajo el monitoreo de 160 técnicos territoriales”, indicó.

Además, destacó que una de las prioridades del Plan Invierno Seguro 2026 es asegurar que las brigadas en zonas remotas y de difícil acceso cuenten con los recursos necesarios para actuar de inmediato.

Actualmente, se está equipando a 17 brigadas claves en el Caribe Norte, Triángulo Minero y Zelaya Central. El nuevo equipamiento no solo mejora la velocidad de respuesta, sino que diversifica la capacidad de atención ante distintas emergencias.

Se han entregado botes con motor, chalecos salvavidas, motosierras y herramientas especializadas para deslizamientos. Asimismo, herramientas específicas para la sofocación de incendios forestales, y existe capacidad de despliegue de hospitales de campaña y puestos médicos móviles.

El SINAPRED mantiene una vigilancia de 24 horas, los 7 días de la semana, mediante un equipo de más de 30 especialistas dedicados al seguimiento de fenómenos hidrometeorológicos.

Como parte del ciclo de preparación, todos estos planes y equipos serán puestos a prueba el 25 de junio en el Ejercicio Multiamenazas, el cual estará enfocado específicamente en los escenarios de riesgo propios del periodo lluvioso.

