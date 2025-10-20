Nicaragua avanza con entrega de más viviendas de la urbanización Nuevas Victorias

El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) continúa entregando, en este mes de octubre, el segundo bloque de 87 viviendas correspondientes a la “Urbanización Nuevas Victorias”.

INVUR entrega viviendas dignas en Nuevas Victorias

Con esta acción, el Buen Gobierno Sandinista cumple con su compromiso de garantizar a las familias nicaragüenses viviendas en condiciones dignas y seguras, promoviendo un entorno de paz y tranquilidad.

El Programa de Viviendas Nuevas Victorias se desarrolla gracias a la cooperación solidaria del Gobierno de la República Popular China para el Pueblo y Gobierno de Nicaragua, lo cual permite forjar un futuro de beneficios compartidos entre ambas naciones.

De esta manera, el Gobierno Revolucionario sigue avanzando junto a las familias, haciendo realidad el sueño de una vivienda digna para miles de nicaragüenses.



